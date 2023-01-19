Агент не исключил возможный переход защитника «Норвича» в один из российских клубов следующим летом

Василис Панагиотакис, агент защитника «Норвича» Димитриса Яннулиса, рассказал об интересе российских клубов к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что 27-летний грек может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Динамо».

По словам агента, конкретных предложений из России по возможному трансферу пока не поступало, однако интерес к Яннулису действительно есть, поэтому Панагиотакис не исключил переход следующим летом.

«Российские клубы интересовались Димитрисом этой зимой — задавали вопросы о том, на сколько рассчитан его контракт, какую зарплату он рассчитывает получать. Им сейчас интересуется много больших клубов», — цитирует Панагиотакиса «РБ Спорт».

Действующий контракт защитника с английским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Греции в 4 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии) Яннулис провёл восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.