Нигматуллин назвал легионера, которого хотел бы вернуть в Россию

Экс-вратарь московского «Локомотива» и национальной сборной России Руслан Нигматуллин поведал о том, что хотел бы снова увидеть нападающего Халка в Российской премьер-лиге.

«Если бы у меня была возможность вернуть в РПЛ любого легионера, то это был бы Халк. С удовольствием посмотрел бы на его лучшую игру. Уровень мастерства был очень высоким», - передает слова Нигматуллина издание «Чемпионат».

Напомним, что бразильский нападающий защищал цвета петербургского коллектива с 2012 по 2016 год. Вместе с «сине-бело-голубыми» Халк стал чемпионом Премьер-лиги в сезоне-2014/2015.