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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уткин заявил, что хочет снова комментировать

19 Января 2023 • 09:57 Комментировать (2)

Популярный футбольный блогер и журналист Василий Уткин посредством своих социальных сетей сообщил о намерении вернуться к комментаторской деятельности.

«Мне захотелось после сезона стримов и ЧМ в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки», - приводятся слова Уткина в его телеграм-канале.

Напомним, что Уткин прокомментировал один матч на чемпионате мира – 2022. Василий отработал на матче групповой стадии между сборными Испании и Португалии (3:3). В 2021 году комментатор иногда работал на поединках чемпионатов Испании и Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин
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Комментарии (2)
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rac531
19 Января 2023 в 11:18
Абсолютно ангажированный диктор-пропойца, не разбирающийся в футболе)
Особую ненависть испытывает к «Спартаку» в целом и к Промесу в частности)

УТКИН
«Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»

«Промес прилетел. Слушайте, какой-то он несвежий. Глаз мутный, улыбка вымученная» Rusioofball 24.02.2021

«Промес будет избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Действительно уже староватый, уже 29 лет. Мало ли, для кого-то уже идёт солидный возраст.» Чемпионат 25.02.2021
One Live
19 Января 2023 в 10:36
Вася, опять нажрешься в прямом эфире!
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