Уткин заявил, что хочет снова комментировать

Популярный футбольный блогер и журналист Василий Уткин посредством своих социальных сетей сообщил о намерении вернуться к комментаторской деятельности.
«Мне захотелось после сезона стримов и ЧМ в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки», - приводятся слова Уткина в его телеграм-канале.
Напомним, что Уткин прокомментировал один матч на чемпионате мира – 2022. Василий отработал на матче групповой стадии между сборными Испании и Португалии (3:3). В 2021 году комментатор иногда работал на поединках чемпионатов Испании и Англии.
Особую ненависть испытывает к «Спартаку» в целом и к Промесу в частности)
УТКИН
«Спартаку нового тренера найти - одного дня достаточно. Быстро, четко, как два пальца Абаскаль, так сказать.»
«Промес прилетел. Слушайте, какой-то он несвежий. Глаз мутный, улыбка вымученная» Rusioofball 24.02.2021
«Промес будет избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Действительно уже староватый, уже 29 лет. Мало ли, для кого-то уже идёт солидный возраст.» Чемпионат 25.02.2021
Бан пользователя