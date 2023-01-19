Уткин заявил, что хочет снова комментировать

Популярный футбольный блогер и журналист Василий Уткин посредством своих социальных сетей сообщил о намерении вернуться к комментаторской деятельности.

«Мне захотелось после сезона стримов и ЧМ в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки», - приводятся слова Уткина в его телеграм-канале.

Напомним, что Уткин прокомментировал один матч на чемпионате мира – 2022. Василий отработал на матче групповой стадии между сборными Испании и Португалии (3:3). В 2021 году комментатор иногда работал на поединках чемпионатов Испании и Англии.