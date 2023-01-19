Бышовец назвал проблему трансфера Баринова

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец высказался насчет потенциального перехода полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова в стамбульский «Бешикташ».

«Баринов покидает клуб в самый трудный для него момент. А ведь он был капитаном и ключевым футболистом команды. В этом я вижу определенную моральную проблему», - передает слова специалиста Betonmobile.ru.

Действующий трудовой договор Баринова с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2024 года. Трансферная стоимость 26-летнего полузащитника оценивается в девять миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата России Дмитрий принял участие в 16 поединках, отметившись голом и результативной передачей.