Акинфеев назвал главную звезду ЦСКА

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в беседе с журналистом назвал главную звезду «армейцев» в первой части нынешнего сезона.

«Карраскаль. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает - у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль», - приводятся слова голкипера на страницах издания «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне чемпионата России Карраскаль принял участие в 16 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

После 17 туров ЦСКА набрал 29 баллов и располагается на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.