Кузяев: «Мбаппе может стать вторым Месси»

Российский хавбек Далер Кузяев, который выступает за петербургский «Зенит», поделился мнением о нападающем сборной Франции и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Мне нравится Мбаппе, его манера игры. Быстрый, взрывной футболист - выдал шедевральную игру в финале Ч-2022. Он может стать вторым Месси, предпосылки есть», - приводит слова полузащитника сборной России пресс-служба «Зенита».

Напомним, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, отметившись восемью забитыми мячами.

В финале мундиаля-2022 сборная Франции потерпела поражение от Аргентины в серии пенальти – 2:4. В игровое время была зафиксирована результативная ничья со счетом 3:3.