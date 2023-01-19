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Ташуев - об уходе из «Краснодара»: «Я совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого»

19 Января 2023 • 08:01 Комментировать

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своем уходе из «Краснодара».

«Я совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого. Он дал мне карт‑бланш, и я начал лезть в управление клубом: этого убрать, того уволить. Хотел как лучше, но для меня вышло только хуже», - приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ташуев занимал пост главного тренера краснодарского коллектива с 2009 по 2010.

В настоящий момент «быков» возглавляет сербский специалист Владимир Ивич. После 17 проведенных туров Российской премьер-лиги «Краснодар» набрал 25 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Ташуев
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