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Гаджиев: Вряд ли на «Спартаке» сильно скажется уход Мевли

19 Января 2023 • 06:01 Комментировать

Бывший наставник «Анжи» Гаджи Гаджиев в разговоре с журналистами прокомментировал уход словенского защитника Михи Мевли из столичного «Спартака».

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, что словенский футболист мог не заиграть в составе «красно-белых» по разным причинам. Тренер отметил, что неудачный период Мевли может быть связан с травмой, либо с долгим процессом адаптации, либо же конкуренты за место в составе были просто сильнее.

«Вряд ли уход Мевли сильно скажется на игре «Спартака» во второй половине сезона», - добавил Гаджиев.

Напомним, что недавно «красно-белые» расторгли соглашение со словенцем, который так и не стал основным игроком «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
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