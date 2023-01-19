Аутсайдер РПЛ в лице московского «Торпедо» всеми силами пытается решить проблемы с реализацией моментов. По информации источника «РИА Новости Спорт», «автозаводцы» намерены приобрести лучшего бомбардира чемпионата Болгарии Антуана Бароана.

Сообщается, что в приобретении игрока заинтересован лично рулевой «Торпедо» Андрей Талалаев, но переговоры с игроком и его клубом идут пока очень тяжело.

22-летний француз ивуарийского происхождения выступает за «Ботев» из города Пловдив, в текущем сезоне в чемпионате Болгарии он забил 10 мячей в 15 матчах, а также отдал два ассиста. Его стоимость, по версии портала Transfermarkt, 1 млн евро.