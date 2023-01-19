Мостовой: «Если попадаешь в клуб с деньгами и футболистами, то можешь рассчитывать на чемпионство»

Известный российский футболист Александр Мостовой высказался о способностях российских специалистов в европейских клубах.

«Карпин или Семак? Если попадаешь в какой-то клуб, где есть хорошие деньги и футболисты, конечно, ты можешь с ними рассчитывать на чемпионство. А если нет, то ни Карпин, ни Семак не смогут ничего», — заявил экс-полузащитник «Сельты» в интервью изданию Sport24. По его словам, даже такие специалисты, как Жозе Моуринью добивались главных успехов в карьере с «Реалом» и «Интером».

Напомним, что Валерий Карпин пробовал тренировать в Европе, руководя с 2014 по 2015 год испанской «Мальоркой».