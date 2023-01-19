Колосков рассказал, почему Дзюбу не возьмут в зарубежный клуб

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков порассуждал, почему российскому форварду Артёму Дзюбе не место в зарубежном клубе. Дзюба, напомним, пока без работы – в ноябре он расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и уже третий месяц ищет себе клуб. Поговаривают, что это может быть московское «Торпедо» - аутсайдер РПЛ.

«В иностранный клуб его не возьмут. В первую очередь из-за негативных последствий после Турции. В России, может быть, есть клубы, которые нуждаются в его помощи», - цитирует Колоскова «РИА Новости Спорт».

Притом он добавил, что в России форвард лишним не будет и вполне может усилить то же «Торпедо».