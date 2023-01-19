Дзюба согласен на контракт с «Торпедо» только до конца сезона

Российский форвард Артём Дзюба согласен заключить с московским «Торпедо» контракт, но только до конца текущего сезона-22/23. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Напомним, что с ноября-месяца Дзюба без клуба, последним клубом в карьере возрастного нападающего был «Адана Демирспор», но поездка на юг Турции оказалась для игрока неудачной – он забил «Фенербахче» в первом же матче, а после постепенно перестал попадать в состав клуба Винченцо Монтеллы.

Дзюбе 34 года и завершать карьеру россиянин не собирается. Семь лет нападающий провёл в составе петербургского «Зенита», с которым взял множество трофеев.