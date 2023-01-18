Смородская продала бы Баринова «Бешикташу» за 4 миллиона евро

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская назвала сумму, за которую она продала бы опорника «железнодорожников» Дмитрия Баринова «Бешикташу» - это 4 млн евро.

«Думаю, что это приличные деньги. Сейчас очень сложно заниматься продажей в условиях санкций», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Она добавила, что никакие 10 млн евро и больше турецкий клуб москвичам не предложит. Ранее в СМИ появилась информация, что «Локомотив» готов отпустить своего лидера в Турцию за 15 млн евро минимум.

26-летний Дмитрий Баринов – капитан и опорный полузащитник «Локомотива», который иногда может сыграть на позиции центрального защитника. В текущем сезоне в РПЛ «Локо» осел на дне турнирной таблицы и занимает 14 место.