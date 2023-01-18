Боснийский защитник «жёлто-синих» Деннис Хаджикадунич официально стал игроком испанской «Мальорки», выступающей в текущем сезоне в Ла Лиге. О трансфере игрока на правах аренды в своих соцсетях объявил испанский клуб.

Игрок взял в новом клубе пятый номер, арендное соглашение продлится до конца текущего сезона.

Отметим, что новый клуб молодого защитника идёт в чемпионате Испании на десятой строчке, в активе у островитян 22 набранных очка после 17 сыгранных матчей.

Деннису Хаджикадуничу 24 года, его стоимость, если верить порталу Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро. Не так давно СМИ писали об интересе к игроку со стороны туринского «Ювентуса».