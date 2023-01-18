На «ВТБ Арене» посадили новый газон

На относительно новом российском стадионе «ВТБ Арена», который является ареной московского «Динамо» в РПЛ и клуба «Родина» из Первой лиги, посадили новый газон.

«Как и планировалось, газон сейчас на реновации. Была удалена органика, снят верхний слой. Сделан засев семенами, ждём всходов и к 1 марта всё должно быть идеально», - цитирует «РБ Спорт» Андрея Лунтовского, генерального директора арены.

Напомним, первый футбольный матч в своей истории многофункциональная арена приняла более трёх лет назад – в конце мая 2019 года. Её вместимость для футбольных матчей составляет 25 716 человек и 33 000 для концертов.