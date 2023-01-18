В «Оренбурге» опровергли интерес к Черышеву

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, есть ли у его клуба планы подписать 32-летнего полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, которого в последние дни многие СМИ сватают в российские клубы из второй половины турнирной таблицы.

«Сейчас мы вообще никем не интересуемся. У нас есть обойма, состав, и поэтому мы не рассматриваем ни Дениса Черышева, ни кого-либо еще», - цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее намерения подписать Черышева опровергли в двух клубах из второй части турнирной таблицы РПЛ – в воронежском «Факеле» и в екатеринбургском «Урале». А в итальянской «Венеции» из Серии Б сообщили, что предложений по россиянину пока не получали.