Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости об интересе немецких клубов к нападающему «Крыльев Советов» Владимиру Сычевому.

«Об этом нужно спросить у агента. Может быть, немцы просто спросили цену, а те им ответили, и из этого подняли шум. Я считаю, что сейчас мало кто будет интересоваться российскими футболистами в Европе. Это несёт очень много рисков для тех клубов. Поэтому, не знаю точно, что там было, и не думаю, что было какое-то хорошее предложение», — сказал Булыкин.

Ранее агент Сычевого Виктор Панченко рассказал российским СМИ о том, что футболистом интересовались два немецких клуба. При этом агент не стал называть какие именно команды проявляли интерес к Сычевому.

В первой части сезона Сычевой выступал за «Оренбург». За эту команду форвард сыграл 19 матчей, в которых отметился 17 голами и отдал две результативные передачи.