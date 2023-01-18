Гагнидзе: «Динамо» хочет стать чемпионом и выиграть Кубок России»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе рассказал о целях команды на весеннюю часть сезона.

«Цели? Конечно, хотим стать чемпионами, финишировать на первом месте, а также выиграть Кубок России. Это возможно. Все возможно в России!» — заявил Гагнидзе изданию «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, футболист рассказал, что у него со всеми в «Динамо» хорошие отношения, но он является молодым игроком, поэтому больше общается со своими сверстниками.

В текущем сезоне 19-летний Гагнидзе принял участие в десяти матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счет две результативные передачи.

«Динамо» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 29 очков. Лидером чемпионата является «Зенит», у которого на счету 42 балла.