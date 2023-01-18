Кирьяков назвал тройку лучших форвардов РПЛ

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, кого он считает лучшим нападающим в РПЛ.

«Я бы не сказал, что на сегодняшний день, кто-то выделяется. Сычевой забил пока больше всех, но нельзя назвать его лучшим нападающим в российском футболе. Поэтому надо выделить трех футболистов: Соболев, Сычевой и Смолов», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

По поводу форварда ЦСКА Фёдора Чалова тренер заявил, что ему скоро 25 лет, а в его игре до сих пор нет стабильности, а стабильность — это показатель уровня и класса.

В текущем сезоне на счету Сычевого 14 голов в Российской премьер-лиге, он делит первую позицию в гонке лучших бомбардиров с нападающим «Спартака» Куинси Промесом.