Ловчев: «Мевля — слабый футболист, это был ошибочный трансфер»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о расторжении контракта «красно-белыми» с защитником Михой Мевлей.

«Все в один голос говорят, что это был ошибочный трансфер. Я тоже с этим соглашусь. Мевля — слабый футболист. Вопросов тут нет. Не знаю, кто его порекомендовал и почему», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

По мнению эксперта, на фоне разговоров про возможное подписание Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте «Спартак» наконец-то начал укреплять линию обороны, потому что Николай Рассказов и Павел Маслов не являются выдающимися игроками, а в атаке у «красно-белых» проблем нет.

32-летний Мевля выступал за столичный клуб с сентября 2022 по январь 2023 года. За это время он провел семь матчей и не отметился голевыми действиями.