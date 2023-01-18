Йоканович надеется, что Захарян останется в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о полузащитнике команды Арсене Захаряне.

«Я не думаю о возможном уходе Захаряна, он — игрок «Динамо». Вокруг возможных переходов того или иного футболиста всегда ходит много слухов. Я фокусируюсь на работе с Арсеном, он — на работе с командой», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

По словам тренера, он надеется, что Захарян останется в «Динамо», потому что игрок является важной частью команды.

В текущем сезоне на счету 19-летнего хавбека три забитых мяча и шесть результативных передач в 22 матчах с учетом всех турниров. Контракт футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.