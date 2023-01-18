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Сперцян не покинет «Краснодар» зимой слухи

18 Января 2023 • 18:27 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не покинет команду в зимнее трансферное окно.

По сведениям «РБ Спорт», хавбек «быков» не планирует менять команду этой зимой, несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов. Ранее источник сообщал, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересован ПСВ.

Отмечается, что будущее Сперцяна будет обсуждаться только предстоящим летом, потому что «Краснодар» также не хочет отпускать своего игрока в текущий период дозаявок.

В сезоне-2022/23 на счету хавбека десять голов и шесть результативных передач в 21 матче во всех турнирах. Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар ПСВ Эдуард Сперцян Трансферы футбола - зима 2023
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