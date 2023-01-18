Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о расторжении контракта с защитником Михой Мевлей.

- «Спартак» объявил о том, что расторг контракт с Мевлей по обоюдному согласию. Насколько это ожидаемо?

- Это опытный игрок, и его брали, чтобы он заменил Жиго, чтобы стал основным футболистом. Но у него не получилось. А как игрок резерва он не нужен, потому что в команде и так много своих перспективных ребят. Нецелесообразно его держать и платить большие деньги. Это основная причина.

- Что не получилось у Мевли? Уровень команды не потянул?

- Когда его брали, надо было думать, что на замену Жиго необходим футболист, который бы стал лидером и нашел взаимопонимание с Джикией, потому что им играть в паре. Играть Мевля умеет. Мы видели это во многих командах. Он неплохо смотрелся. Но в «Спартаке» что-то у него не получилось. Так бывает, что игрок хороший, но не вписался в коллектив.

- Его покупка была ошибкой?

- Да. По потенциалу он подходил, но по менталитету, видимо, нет.

- Стоит ли вообще «Спартаку» покупать игроков, у которых лучшие годы могут быть позади?

- Я бы понял, если бы такой футболист был свободным агентом, без контракта. А тратить деньги на человека, который максимум отыграет один-два сезона, нет смысла. Лучше закрывать позицию своими ребятами, более молодыми и перспективными, которые уже в команде и бесплатные.

- Скоро в «Спартак» приедет защитник Тавареш. Именно под него расстались с Мевлей?

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- Раз берут игрока, который моложе, и платят за него деньги, значит, рассчитывают на этого футболиста. Тем более что он молодой, перспективный и его можно будет продать. Потенциал у Тавареша выше, чем у Мевли, который близок к завершению карьеры.

- Насколько высок риск ставить молодого игрока в оборону?

- Я не знаю его уровень. Но здесь многое зависит от тактики. Если «Спартак» будет играть в три защитника – это одно, если в четыре – другое, и так далее.

- А вы считаете «красно-белым» надо менять игру в защите?

- Не думаю. Просто если парень перспективный – это нормально. Никаких проблем не будет. А как он будет дальше выглядеть, никто не знает. В команде много своих способных ребят. Но, возможно, кто-то сядет на лавку или уйдет в аренду. Это, конечно, минус для наших ребят.

- «Спартак» в трансферной политике делает упор именно на оборону. Действительно это самая проблемная линия?

- Я не вижу сейчас проблем в защите. Если бы мы играли в Европе, это другое дело. А сейчас в нашем футболе вижу несколько сильных защитников, но сильных нападающих - нет. Настоящих звезд. Поэтому и тех защитников, что есть в «Спартаке», достаточно для достижения целей внутри страны. Они растут, развиваются. Но ведется трансферная политика. Есть бюджет, который надо осваивать. Надо у руководства спросить, какие цели они ставят.

Елена Григорьевская