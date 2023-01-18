Канчельскис заявил, что Григорян и Гогниев позорят российский футбол

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о российских тренерах Александре Григоряне и Спартаке Гогниеве. Напомним, Гогниев возглавляет «Химки», а Григорян находится без команды.

«Гогниев позорит российских тренеров — бегает и кричит, как зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна — это позор российского футбола!» — заявил Канчельскис «РБ Спорту».

По мнению эксперта, тот факт, что Григорян бегает и кричит в раздевалке, а также же предлагает игрокам боксировать — является ненормальным.

«Химки» под руководством Гогниева занимают предпоследнее место в РПЛ, набрав 12 очков после 17 туров.