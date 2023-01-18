Кавазашвили назвал уход Мевли из «Спартака» положительной новостью

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на уход защитника Михи Мевли из стана «красно-белых». Ранее столичный клуб объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию.

«Положительная новость. Если мы говорим о мастерстве, то Мевля не подходит такому клубу, как «Спартак». В первой же игре стало ясно, что не соответствует уровню — допускал очень глупые ошибки», — заявил Кавазашвили «Чемпионату».

Напомним, 32-летний словенец перешел в «Спартак» минувшей осенью. За это время он принял участие в семи матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.