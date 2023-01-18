Бушманов назвал лучших защитников РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, каких центральных защитников он считает лучшими в Российской премьер-лиге.

«Приходит на ум Джикия. В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо. Мне еще нравится, как играет Дивеев», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ продолжается зимний перерыв. После 17 туров лидером национального первенства является «Зенит» (42 очка), а его преследователи — «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.