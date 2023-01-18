Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов назвал лучших защитников РПЛ

18 Января 2023 • 17:17 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов рассказал, каких центральных защитников он считает лучшими в Российской премьер-лиге.

«Приходит на ум Джикия. В «Зените» был Ловрен, но он уехал. Да, он возрастной футболист, но последние полгода Деян провел очень хорошо. Мне еще нравится, как играет Дивеев», — приводит слова Бушманова портал «РБ Спорт».

Напомним, в РПЛ продолжается зимний перерыв. После 17 туров лидером национального первенства является «Зенит» (42 очка), а его преследователи — «Спартак» (36) и «Ростов» (35). Возобновление чемпионата запланировано на начало марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лион ЦСКА Москва Зенит Евгений Бушманов Деян Ловрен Георгий Джикия Игорь Дивеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
18:54 · Россия. Премьер-лига
Йоканович надеется, что Захарян останется в «Динамо»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Николич: «Если Баринов уйдёт в «Бешикташ», пожелаю ему удачи»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «За трансфер Мевли должны нести ответственность те люди, которые брали его в «Спартак»
17:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис заявил, что Григорян и Гогниев позорят российский футбол
17:34 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» брал Мевлю в основу, но он не оправдал надежд»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал уход Мевли из «Спартака» положительной новостью
17:17 · Россия. Премьер-лига
Бушманов назвал лучших защитников РПЛ
17:10 · Россия. Премьер-лига
Тихий сообщил, что у него есть предложение от турецкого клуба
17:08 · Россия. Премьер-лига
«Бешикташ» намерен предложить «Локомотиву» 5 миллионов евро за Баринова
16:52 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Все успели соскучиться по футболу»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Мещеряков: «Баринов достоин попробовать себя в Европе»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Кузяев: «Я один раз играл против Месси, это было нечто» 1
16:09 · Россия. Премьер-лига
Яровинский: «В «Рубине» у Игнатьева откровенно не получилось»
16:09 · Россия. Первая лига
Яровинский: Вариант с приглашением Гаранина был бы лучшим для «Рубина»
15:54 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» высказались об интересе к Черышеву
Все новости
Рекомендуем