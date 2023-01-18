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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихий сообщил, что у него есть предложение от турецкого клуба

18 Января 2023 • 17:10 Комментировать

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о своём будущем.

«Предложение из Турции есть, но не могу говорить, какой конкретно клуб. Жду ответа от другой стороны, переговоры в процессе», — заявил Тихий «РБ Спорту».

Футболист отметил, что предложений в России пока нет, все только на уровне разговоров.

Ранее стало известно, что «Химки» больше не рассчитывают на ряд игроков, в чисто которых вошел и Тихий.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 900 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Тихий
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