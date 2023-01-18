Кузяев: «Все успели соскучиться по футболу»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после выхода из отпуска.

«С какими эмоциями вернулся к команде? Пауза была очень большой, даже чересчур. Полтора месяца. Я у ребят спрашивал, все они успели соскучиться по футболу. Все готовятся в штатном режиме. Мы потихонечку набираем обороты», — приводит слова Кузяева «Матч ТВ».

Хавбек рассказал, что ничего нового в команде не происходит, как обычно, на первом сборе закладывается фундамент физического состояния.

В текущем сезоне на счету 29-летнего футболиста пять забитых мячей и пять результативных передач в 20 матчах во всех турнирах.