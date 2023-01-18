Московский «Спартак» расторг трудовой договор с защитником Михой Мевлей. Об этом «красно-белые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Благодарим Миху за выступления за наш клуб и желаем удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении столичного клуба.

Напомним, 32-летний словенец пополнил состав «Спартака» в сентябре 2022 года. За это время он принял участие в четырех матчах РПЛ и трех играх Фонбет Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.