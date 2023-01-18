В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Мамаева

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника Павла Мамаева. Функционер заявил «Матч ТВ», что команда выполнила трансферный план этой зимой, поэтому «Оренбург» не рассматривает кандидатуру 34-летнего хавбека.

Ранее источник сообщал, что Мамаев был замечен в отеле, в котором на данный момент базируются ЦСКА и «Динамо».

Напомним, последним клубом футболиста были подмосковные «Химки», за которые он провел всего один матч. Мамаев покинул команду летом 2022 года. С тех пор полузащитник находится в статусе свободного агента.