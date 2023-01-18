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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» высказались о возможном подписании Мамаева

18 Января 2023 • 15:51 Комментировать

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном подписании полузащитника Павла Мамаева. Функционер заявил «Матч ТВ», что команда выполнила трансферный план этой зимой, поэтому «Оренбург» не рассматривает кандидатуру 34-летнего хавбека.

Ранее источник сообщал, что Мамаев был замечен в отеле, в котором на данный момент базируются ЦСКА и «Динамо».

Напомним, последним клубом футболиста были подмосковные «Химки», за которые он провел всего один матч. Мамаев покинул команду летом 2022 года. С тех пор полузащитник находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Оренбург Дмитрий Андреев
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