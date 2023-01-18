В «Стандарде» прокомментировали возможный трансфер Дюссенна в «Локомотив»

Пресс-атташе «Стандарда» Оливье Сметс высказался о возможном переходе защитника Ноэ Дюссенна в «Локомотив». Ранее в СМИ появилась информация, что «железнодорожники» согласовали с бельгийским клубом трансфер 30-летнего футболиста.

«У меня нет информации о том, что «Локомотив» согласовал переход Дюссенна. В любом случае, это слухи. Мы такое не комментируем», — приводит слова Сметса Sport24.

В текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дюссенна в один миллион евро.