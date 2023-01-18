Лангович назвал самого лучшего футболиста в РПЛ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком Российской премьер-лиги в текущем сезоне.

«Назову Данила Глебова. Он вездесущий, как супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя», — заявил Лангович «РБ Спорту».

Игрок отметил, что Глебов отлично выдерживает баланс между молодыми и опытными футболистами, он всегда старается помочь, поэтому заслуженно является капитаном «Ростова».

В текущем сезоне 23-летний Глебов принял участие в 23 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи.