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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди – о Сычевом: «Если «Зенит» хотел бы, то взял бы этого товарища за три копейки» эксклюзив

18 Января 2023 • 15:30 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о пункте про специальные отступные для «Зенита» в контракте нападающего Владимира Сычевого с «Крыльев Советов».

- Я так смеюсь, когда читаю эти новости про Сычевого! Ну да, самые сильные агенты у нас проживают в Москве и Питере, только там кошки родятся и всё остальное. Рассказывают, что Сычевой сам попросил написать себе в контракте какой-то ценник отступных… Люди что, совсем ничего не понимают, или нас за дураков держат? Если бы «Зенит» действительно хотел приобрести этого товарища, он взял бы его за три копейки. Но пока не будет прекращено сотрудничество агентов с журналистами, так и продолжат нас забрасывать подобными якобы сенсациями. И самое интересное, что они публикуются и раскручиваются большими изданиями. Посмотрим, как после перерыва будет играть Сычевой, или он уже поменял фамилию? Если у человека нет памяти о своём отце, какой бы он ни был, – я не знаю его родословную, мне это неинтересно – то для меня этот человек вообще не существует. То, что он на коленях стоял и женился на футбольном поле, и то, что он съел там лепёшку, которую ему прислал Григорян, говорит о том, что он шоумен. Повторюсь: если бы Сычевой был нужен «Зениту», то он оказался бы там за многократно меньшие деньги, чем за которые он попал в «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Чемпионат России РПЛ Павел Стипиди Владимир Сычевой
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