Лангович: «Зенит» наказывает за любую ошибку, но с ним можно соперничать

Защитник «Ростова» Андрей Лангович высказал мнение об игре «Зенита».

«У «Зенита» есть очень сильные игроки. Их особенность в том, что они быстро и сразу же наказывают даже за малейшую ошибку. Если другие команды еще прощают тебе ошибки, то «Зенит» за счет своих лидеров наказывает», — заявил Лангович «РБ Спорту».

При этом игрок отметил, что не считает «сине-бело-голубых» непобедимыми, с этой командой можно играть, необходимо лишь адаптироваться.

После 17 туров «Зенит» возглавляет чемпионат России, набрав 42 очка. «Ростов» идет на третьей строчке, имея в своем активе 35 зачетных баллов.