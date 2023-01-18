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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лангович: Все игроки «Ростова» обрадовались, когда Карпин вернулся в клуб

18 Января 2023 • 14:38 Комментировать

Защитник «Ростова» Андрей Лангович вспомнил, как игроки восприняли возвращение Валерия Карпина на пост наставника команды.

«Команда тогда безумно обрадовалась этой новости. Мы его тепло встретили. Георгиевич сам рад был видеть каждого. Мы тогда сидели все вместе и вспоминали все кайфовые моменты, связанные с ним», — приводит слова Ланговича портал «РБ Спорт».

Напомним, Карпин покинул «Ростов» летом 2021 года, возглавив сборную Россию, но в марте прошлого года 53-летний специалист вернулся в клуб.

«Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Андрей Лангович
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