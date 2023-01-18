Полузащитник Павел Мамаев с лета находится без клубной прописки. После ухода из «Химок» футболист так и не нашёл себе (если искал) новое место работы.

Корреспондент «Матч ТВ» заметил Павла Мамаева в Абу-Даби в отеле, где в настоящий момент базируются ЦСКА и «Динамо». Об этом рассказывает телеграм-канал K/On/Off, приводя соответствующую фотографию.

Отметим, что по ходу своей карьеры Павел Мамаев выступал за ЦСКА. Также полузащитник играл за «Краснодар», «Торпедо», «Ростов» и «Химки».

Павлу Мамаеву 34 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают его в 250 тысяч евро.