Лангович: «Каждый игрок «Ростова» понимал, что сборная России — важный шаг для Карпина»

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился информацией о том, как команда отреагировала на новость о совмещении Валерием Карпиным постов в клубе и сборной России.

«Ажиотажа особого не было. После игры мы спокойно разъехались по домам. Потом уже на базе мы снова собрались все вместе и обсудили эту тему. Конечно, было немного грустно и обидно», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

При этом футболист отметил, что каждый игрок команды понимал, каким важным шагом для Карпина является сборная России.

Напомним, 53-летний специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Изначально Карпин совмещал работу с «Ростовом», но уже в августе сообщил о полноценном переходе в сборную. Отметим, что в марте прошлого года тренер вернулся в «Ростов» и снова стал совмещать посты рулевого.