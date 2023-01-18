Сенников рассказал, как нужно усилиться «Локомотиву»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, как нужно усилиться «железнодорожникам» перед стартом второй половины сезона.

«Позицию защиты надо усилить, прежде всего. 17 матчей и 34 пропущенных. В среднем два гола за матч. Это очень много. В линию обороны нужно как минимум двух человек», - приводит слова Сенникова издание «Спорт день за днём».

«Локомотив» провально выступил в первой половине сезона. После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 13 баллов и располагаются в зоне переходных матчей.

Матчи РПЛ возобновятся в начале марта.