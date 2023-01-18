Лангович рассказал, как Карпин помог ему убрать лишний вес

Защитник «Ростова» Андрей Лангович рассказал о своих проблемах с лишним весом в молодёжной команде.

«Когда переходил в молодежную команду, имел лишний вес. Но там Карпин сразу дал понять, что мне для себя лично необходимо быть в кондициях. После его слов я сразу взялся за себя и привел в порядок. Вообще Карпин мне часто «пихал» за лишний вес», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».

Футболист рассказал, что Карпин дает игрокам очень много полезных советов по питанию, а команда впитывает это, ведь все понимают, какой это важный момент.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 16 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.