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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Данни считает, что переход в «Торпедо» пойдёт на пользу Дзюбе

18 Января 2023 • 13:35 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни высказался о возможном переходе своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы в «Торпедо».

Данни поддержал вероятный трансфер, выразив мнение, что в новой команде Дзюба сможет забить много голов.

«Если Дзюба перейдёт в «Торпедо», это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьёт много голов», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба поехал вместе с московской командой на зимние сборы в Турцию. В настоящий момент опытный форвард находится в статусе свободного агента.

Напомним, нынешний сезон экс-капитан сборной России начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Мигель Данни Артём Дзюба
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