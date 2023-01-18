Данни считает, что переход в «Торпедо» пойдёт на пользу Дзюбе

Экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Мигель Данни высказался о возможном переходе своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы в «Торпедо».

Данни поддержал вероятный трансфер, выразив мнение, что в новой команде Дзюба сможет забить много голов.

«Если Дзюба перейдёт в «Торпедо», это будет хорошо для него, он снова будет играть в РПЛ. Он хорошо знает чемпионат и обязательно забьёт много голов», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что 34-летний Дзюба поехал вместе с московской командой на зимние сборы в Турцию. В настоящий момент опытный форвард находится в статусе свободного агента.

Напомним, нынешний сезон экс-капитан сборной России начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в начале ноября прошлого года.