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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павел Стипиди: «Локомотив» не вылетит из РПЛ и не должен препятствовать Баринову переходить в «Бешикташ» эксклюзив

18 Января 2023 • 13:30 Комментировать

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал интерес турецкого «Бешикташа» к полузащитнику московского «Локомотива» Дмитрию Баринову.

- Это правда. Я разговаривал с турками, с ребятами. Да, есть такое. «Бешикташ» и зарплату хорошую Баринову предлагает, и всё. Если мы сегодня печёмся о том, чтобы наши футболисты играли в Европе, а Турция уходит в Евросоюз, то зачем «Локомотиву» препятствовать парню туда переходить? «Бешикташ» сегодня богатый клуб и один из сильнейших в Турции. «Локомотив» и так, и так останется в Премьер-лиге, никакой катастрофы там нет. Это журналисты раздули чушь, что он вылетит. Никуда он не вылетит. Сейчас от легионеров избавятся, и лучше станет. Там пришли новые люди в руководство вместо тех немцев. Теперь спортивный директор, генеральный и главный тренер «Локомотива» дадут играть молодым ребятам, и всё должно стать нормально. Поэтому, если «Бешикташ» будет настаивать, я думаю, Баринову надо идти туда. Идти и играть.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Бешикташ Чемпионат России Чемпионат Турции Дмитрий Баринов РПЛ Павел Стипиди
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