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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар: «Федотов — это дисциплина»

18 Января 2023 • 13:18 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о своих впечатлениях от главного тренера команды Владимира Федотова.

«Федотов — это дисциплина. Он очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни. В первую очередь я имею в виду тактику, потому что мы играем с тремя защитниками, по четко выстроенной системе», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний хавбек перешел в ЦСКА летом минувшего года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах за «армейский» клуб, в которых не отметился результативными действиями.   

После 17 туров подопечные Федотова набрали 29 очков и занимают пятую строчку в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Саша Зделар
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