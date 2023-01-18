Зделар: «Федотов — это дисциплина»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал о своих впечатлениях от главного тренера команды Владимира Федотова.

«Федотов — это дисциплина. Он очень дисциплинированный и как тренер в футболе, и как человек в жизни. В первую очередь я имею в виду тактику, потому что мы играем с тремя защитниками, по четко выстроенной системе», — приводит слова Зделара «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний хавбек перешел в ЦСКА летом минувшего года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах за «армейский» клуб, в которых не отметился результативными действиями.

После 17 туров подопечные Федотова набрали 29 очков и занимают пятую строчку в чемпионате России.