Гацкан: «Ростов» отлично выступит во второй части сезона»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, чего он ждёт от подопечных Валерия Карпина во второй половине сезона в РПЛ.

«Думаю, что у «Ростова» все будет хорошо. Там достойный подбор игроков. Я бы даже сказал, что «Ростов» отлично выступит во второй части сезона», — приводит слова Гацкана портал «РБ Спорт».

Ростовский клуб занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 35 набранных очков после 17 сыгранных туров. Напомним, в чемпионате продолжается зимняя пауза. Возобновление национального первенства произойдет в начале марта.