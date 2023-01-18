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Каррера считает, что Промес может завершить карьеру в «Спартаке»

18 Января 2023 • 12:49 Комментировать

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, может ли нападающий «красно-белых» Куинси Промес закончить карьеру в столичном клубе.

«Может ли Промес играть в «Спартаке» до завершения карьеры? Предположу, что да. Куинси счастлив в России. Он уже на 50% русский, ха-ха!» — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

31-летний нидерландец выступает за «Спартак» с 2014 года с перерывом на период 2018-2021 («Севилья», «Аякс»). За это время Промес принял участие в 200 матчах во всех турнирах, забил 98 мячей и записал на свой счет 48 результативных передач. Действующий контракт игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Куинси Промес
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