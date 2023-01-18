Парфёнов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Экс-футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов рассказал, какие позиции нужно усилить «красно-белым».

«Спартаку» нужен игрок обороны, а также атакующий футболист, который может делать разницу и результат», - приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

На зимний перерыв в чемпионате России московский клуб ушел на втором месте в турнирной таблице. На счету «красно-белых» 36 набранных баллов в 17 поединках. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Матчи Российской премьер-лиги возобновятся в начале марта.