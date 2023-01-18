Силкин: «Если «Динамо» сразу начнёт всех обыгрывать, то будет бороться за призовые места»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин ответил на вопрос о том, на каком месте могут закончить сезон «бело-голубые».

«Все зависит от того, как они будут играть весной. Если динамовцы сразу начнут всех обыгрывать, то понятно, что они будут бороться за призовые места. Если же будут играть через матч, неровно, то могут завершить чемпионат на 6–8 месте», — цитирует слова Силкина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что у «Динамо» периодически были спады осенью, поэтому хотелось бы, чтобы команда избежала их во второй части сезона.

Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 29 очков после 17 туров.