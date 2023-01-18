Канчельскис ответил, нужен ли Дзюба «Торпедо»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно потенциального трансфера нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

«Дзюба же рвался в депутаты! А теперь хочет дальше играть в футбол. Видимо, он передумал завершать карьеру. Посмотрим, где он окажется по итогу. «Торпедо» он не помешает», - приводит слова Канчельскиса издание «Спорт-экспресс».

Последним клубом 34-летнего нападающего был турецкий «Адана Демирспор». Он провел в этой команде несколько месяцев, после чего расторг контракт. Дзюба сыграл в этом сезоне пять поединков, отметившись одним забитым мячом.

По итогам 17 туров РПЛ «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице.