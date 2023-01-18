Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, которым интересуется турецкий «Бешикташ».

- Да пусть Баринов едет в «Бешикташ», или даже в Казахстане ему играть логично. У него нет ни удара хорошего, ни паса – ничего. Раздули величину из обычного футболиста. Раньше он поблистал чуть-чуть, когда Денисова усадил на лавку, но он не прибавляет ни в чём. При Сёмине в рабоче-крестьянской команде все бегали-носились, и Баринов тогда старался, показывал достойную игру. Но сейчас что? Ничего.