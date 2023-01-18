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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Обедзинский: «Дзюба может приукрасить любую команду, но клубы боятся, что он будет у них верховодить»

18 Января 2023 • 11:58 Комментировать

Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский, проходивший сборы с «Зенитом», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал потенциальный переход 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».

- Моё мнение: Дзюба может приукрасить любую команду, но некоторые руководители боятся, что он будет у них верховодить. Это одна причина. А вторая причина – зарплата. Многие поэтому от него отказываются. Денег у Дзюбы уже достаточно, он заработал себе на всю жизнь. В советском футболе он получал бы только две ставки, и всё. Почему бы сейчас ему не поиграть за нормальные деньги?

Я бы взял Дзюбу в свою команду, если хавчики там были бы хорошие. Артём раньше доказывал свою состоятельность в разных клубах – кроме «Зенита», и в тульском «Арсенале», и в «Ростове» с Жано. Но вокруг него часто много сомнительного пиара. Вы же видели, какие кадры он выставлял? И Эмери называл тренеришкой, и с Карпиным у него разногласия большие.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ Владимир Обедзинский
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