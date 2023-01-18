Балахнин: «Тяжёлая очковая ситуация «Торпедо» - интересный вызов для Дзюбы»

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил возможный приход нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

- В СМИ пишут, что Дзюба согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Торпедо» и должен подписать контракт на этой неделе. Это правильный ход, учитывая, что ему нужно срочно искать команду?

- Это хороший вариант для Дзюбы. А для «Торпедо» заполучить такого игрока еще лучше. То есть, здесь будет взаимовыгодное сотрудничество. Дзюбе нужна игровая практика, он еще в силах что-то показать. «Торпедо» надо выбираться из сложной ситуации, а Артём – это человек, который может сплотить коллектив, повести за собой. Он ведь лидер по натуре. Сейчас «автозаводцам» такие футболисты очень нужны.

- «Торпедо» надо будет перестраивать игру под Дзюбу?

- Не думаю, что надо перестраивать игру, потому что Дзюба может подстроиться под любую игру. Конечно, он будет тянуть одеяло на себя в любом случае, тянуть команду свой игрой и своим авторитетом. Но я не знаю, насколько это будет сопоставимо с идеями тренера.

- «Торпедо» - это сейчас максимальный уровень для Дзюбы, или он мог бы еще поиграть в более сильных командах?

- Он способен играть в сильных клубах и приносить пользу.

- Тогда вас не удивляет, что у него нет других вариантов, кроме «Торпедо»? Он полгода назад играл в «Зените», неужели его так быстро списали со счетов?

- Конечно, нет. Мастерство так просто не пропадает. Тут вопрос мотивации. Если она у него есть, если есть желание, силы, он точно будет способен приносить пользу. Если смотреть на его карьеру, куда бы он ни переходил, команды играли с ним намного лучше. «Ростову» он помог, «Томи», «Арсеналу». Для «Торпедо» он может принести пользу. Сейчас москвичам очень тяжело, очковая ситуация на грани безнадежной. Это интересный вызов для футболиста. Сможет ли он потянуть всех за собой и вытащить эту команду?

- Но ведь после задач, которые Дзюба решал в «Зените», трудно найти мотивацию в борьбе за выживание?

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- Судя по его характеру, для Артёма важнее другие вещи. Конечно, он способен быть мотивированным. Он больше ориентируется не на амбиции клуба, а на себя, на то, чтобы самому выглядеть достойно, быть на уровне. И к этому он может подтянуть остальных. Дзюба ведь максималист по натуре.

- Говорят, что один в поле не воин. Он же не может один исправить очковую ситуацию в «Торпедо».

- Нет. Только команда на это способна. Но он может потянуть ребят за собой, объединить их, создать атмосферу команды в коллективе. Он из таких людей. Если с Артёмом найти общий язык, то это находка для любой команды. Посмотрите, как о нем отзываются бразильцы «Зенита». Все видели, каким он был в сборной.

- Считаете, что с Дзюбой у «Торпедо» есть шанс остаться в РПЛ?

- С трудом. Я реально смотрю на ситуацию. Отставание по очкам большое. Осталось 12 туров. Надо идти практически по чемпионскому графику. Я не уверен, что «Торпедо» это может. Тем более, конкуренты усиливаются, чтобы бороться за выживание. С «Локомотивом» будет тяжело соперничать. Тут и Дзюба может не помочь. Но попытка хорошая. Думаю, что руководство правильно сделает, если подпишет контракт с Артёмом.

- Пишут, что в «Торпедо» может прийти Денис Черышев. Что думаете о перспективе такого трансфера?

- Это тоже интересный парень, чисто европеец. Но он не лидер, хоть и хороший игрок. Он уже фактически заканчивает карьеру из-за травм. Но опыт и мастерство у Черышева все равно есть. Это тоже была бы хорошая помощь для «Торпедо». Нужны ведь не только молодые и рьяные ребята. Нужен баланс опыта, мастерства и молодости. Только тогда создается хорошая команда.

Елена Григорьевская